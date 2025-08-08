صلاح الدين.. غرق شابين أثناء السباحة أسفل جسر الجامعة

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في مستشفى صلاح الدين، مساء الجمعة، بغرق شابين أثناء ممارستهما السباحة في نهر دجلة أسفل جسر الجامعة وسط مدينة تكريت.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فرق الإنقاذ انتشلت جثتي الشابين ونقلتهما إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتسجل محافظة صلاح الدين سنوياً عدداً من حوادث الغرق، خاصة في موسم الصيف، نتيجة السباحة في مناطق غير مخصصة أو تفتقر إلى إجراءات السلامة، حيث تتسبب تيارات النهر القوية وغياب الرقابة بوقوع ضحايا بين صفوف الشباب.