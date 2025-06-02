صلاح الدين.. إطلاق نار وعراك أمام سايلو خلال تسويق الحنطة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بوقوع اشتباكات وإطلاق نار أمام سايلو الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، نتيجة الزحام والطوابير الطويلة، ما أسفر عن إصابات بين عدد من المواطنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تجمهر العشرات من المواطنين أمام سايلو قضاء الشرقاط للحصول على مادة الحنطة أدى إلى مشادات كلامية تطورت إلى عراك بالأيدي ثم إطلاق نار بين بعض الموجودين".

وأضاف أن "الحادث وقع في منطقة التواثي، حيث تجمع أصحاب الآليات منذ ساعات الفجر لتسليم الحنطة للسايلو"، موضحا أن "الفوضى والاحتكاك الشديد أسفرا عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ولفت إلى أن "قوات الأمن تدخلت بسرعة وفرضت طوقاً حول السايلو، وتم احتواء الموقف جزئياً، وسط توتر لا يزال قائماً"، مبينا أن "غياب التنظيم وعدم وجود آلية واضحة لاستلام الحنطة ساهم في تفاقم الوضع".

وتشهد عدد من السايلوات في العراق، لا سيما في مواسم الاستلام والتوزيع، زحاماً شديداً ونقصاً في آليات الإدارة والتنظيم، ما يؤدي أحياناً إلى فوضى واحتكاكات بين المواطنين.