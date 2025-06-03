صلاح الدين.. ضبط "عجلات معدلة" بأرقام مزورة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، ضبط عدد من العجلات "غير الأصولية" المعروفة محلياً بـ"الأدوات" أو "الكص"، والتي كانت تحمل لوحات مرورية مزورة، وذلك ضمن حملة أمنية تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز مكتب مكافحة سرقة السيارات، وبتوجيه من المراجع الأمنية العليا، ضبطت عدداً من العجلات المعدلة بصورة غير قانونية، وتحمل أرقاماً مزورة، في مخالفة واضحة لقوانين المرور وأمن المركبات".

وأضاف البيان أن "الإجراءات القانونية الأصولية اتُخذت بحق المخالفين، وتم توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقي".

وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الجهات المختصة صادرت نحو 15 عجلة مخالفة خلال الحملة الأخيرة، جميعها كانت معدّلة وتحمل أرقاماً غير قانونية.

وتنص المادة (240) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل، على معاقبة من يخالف الأوامر أو التعليمات الرسمية بالحبس أو الغرامة، بما يشمل المخالفات المتعلقة بتسجيل المركبات والأنظمة المرورية.

واختتمت قيادة الشرطة بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتعديل هياكل المركبات أو تزوير الأرقام، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون.