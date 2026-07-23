صلاح الدين.. إصابة عائلة من 5 أفراد بحادث سير ووفاة شاب بصعقة كهربائية

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر طبي، يوم الخميس، بوقوع حادث سير على طريق بغداد - كركوك ضمن قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، أسفر عن إصابة خمسة من أفراد عائلة واحدة تنحدر من ناحية سليمان بيك، بعد انحراف مركبتهم عن مسارها أثناء سيرها على الطريق العام.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى قضاء داقوق في محافظة كركوك لتلقي العلاجات اللازمة".

وأوضح المصدر أن "الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، فيما يخضع المصابون للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة أو مضاعفات صحية ناجمة عن الحادث".

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب انحراف المركبة.

في حين أفاد مصدر طبي، بأن "الشاب (محمد سرمد جاوش)، في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، تعرض لصعقة كهربائية أثناء قيامه بإيصال الماء إلى براد ماء كان يعمل عليه، وذلك خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "التيار الكهربائي عاد بشكل مفاجئ أثناء عمله، ما أدى إلى تعرضه لصعقة كهربائية قوية أودت بحياته في الحال".

ولفت إلى أن "تكرار انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ يعد من الأسباب التي أسهمت في وقوع الحادث"، مبيناً أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.