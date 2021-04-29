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صلاح الدين.. حراك لكشف ملفات فساد ابتلعت جميع موازنات المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-29T09:35:40+0000
صلاح الدين.. حراك لكشف ملفات فساد ابتلعت جميع موازنات المحافظة

شفق نيوز / كشف النائب عن صلاح الدين محمد كريم البلداوي، يوم الخميس، عن حراك برلماني لإكمال تشكيل لجان تحقيقية بأكبر ملفات الفساد في المحافظة، والتي التهمت جميع موازناتها على مر السنوات الماضية.

وأوضح البلداوي، لوكالة شفق نيوز، أن "لجان التحقيق في طور التشكيل وستضم ممثلين عن الرقابة المالية والإدعاء العام وجميع الجهات المعنية بالتحقيقات للشروع بتحقيقات مهنية وشفافة تكشف للرأي العام حقيقة الأموال والموازنات المهدورة طيلة الأعوام الماضية".

ودعا النائب عن صلاح الدين، الأطراف الرسمية والشعبية إلى "دعم لجان التحقيق وكشف مواطن الفساد لإبعاد الفاسدين عن مؤسسات الدولة بالمحافظة، والحفاظ على المال العام وتوجيهه نحو الصالح العام لجميع أبناء صلاح الدين".

وأشار البلداوي، إلى أن "محافظة صلاح الدين اتخذت مؤخرا خطوات جادة وشفافة لكشف وايضاح المشاريع ونسب الإنجاز في عموم الوحدات الإدارية"، مؤكدا في الوقت نفسه "دعم أي جهود حكومية في محاربة الفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية بالمحافظة".

وكان البرلمان العراقي قد أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة للتحقيق بملفات فساد في صلاح الدين، كشفتها صراعات ومناوشات سياسية بين القوى المتنفذة في المحافظة.

وتؤكد أوساط برلمانية في صلاح الدين، وجود اكبر منظومة فساد محصنة بالمحافظة على مر الاعوام الماضية، واحتلالها الحصة الأكبر من الفساد مقارنة بالمحافظات الأخرى ما سبب بقاء وحدات إدارية بكاملها ترزح تحت الخراب والدمار، إلى جانب تأخر الإعمار في صلاح الدين بعد أحداث "داعش".

وتشكو عموم المحافظات العراقية من تدهور خدمي يعزوه مختصون إلى تبعات الفساد، فضلا عن التحديات والظروف الأمنية منذ عقدٍ ونصف.

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