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صلاح الدين.. إحباط صرف قرض بأكثر من 10 مليارات دينار بكفالات مزورة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-11T09:03:52+0000
صلاح الدين.. إحباط صرف قرض بأكثر من 10 مليارات دينار بكفالات مزورة

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، من إحباط محاولة صرف قرضٍ بأكثر من عشرة مليارات دينارٍ  في محافظة صلاح الدين؛ مبينةً أن بعض الكفالات العقاريَّة المعتمدة لصرفه كانت مزورة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين تمكن من ضبط معاملة قرض أصليَّةٍ بقيمة (١٠،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليارات دينارٍ قبل صرفها، موضحةً أنها خاصة بمشروع إنشاء وتشغيل محطة أبقار في محافظة صلاح الدين ضمن مبادرة البنك المركزي".

وتابعت أن "تحريات وتحقيقات المكتب الأوليَّة قادت إلى أن الكفالات العقارية المعتمدة لمنح القرض كان جزء منها وهمياً، في حين كان الجزء الآخر مبالغاً في تقدير القيمة الحقيقيَّة له.

وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على السيّد قاضي تحقيق محكمة النزاهة في صلاح الدين؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع آذار الجاري عن ضبطها معاملات قروضٍ أصليَّة في المصرف العقاريّ في صلاح الدين، مُبيّنةً أنَّ مبالغها قاربت المليار ونصف المليار دينار.

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