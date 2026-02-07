صلاح الدين.. حادث سير وغرق يوقعان حالة وفاة وإصابات

شفق نيوز – صلاح الدين

سجلت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، حادثين منفصلين أسفرا حالة وفاة واصابات، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات كل حادث.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أفراد من عائلة في بغداد أُصيبوا بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارتهم على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية أمرلي".

وأضاف أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ولم تُسجَّل أي حالات وفاة.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث، داعياً السائقين إلى توخي الحذر على الطرق الرئيسية.

وفي حادث آخر بقضاء طوز خورماتو، لقي شاب مصرعه غرقاً في أحد مشاريع المياه التابعة للقضاء.

وأفاد مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، بأن جثة الشاب نُقلت إلى مستشفى طوز العام، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وظروف وقوعه.