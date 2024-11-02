صلاح الدين.. ثلاثة حوادث سير وانقطاع طريق بغداد - موصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين أن ثلاثة حوادث سجلت وانقطاع لطريق بغداد - الموصل قرب معمل الأسمدة شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن ثلاثة حوادث سجلت على طريق الموصل بغداد شمال تكريت حيث أن شدة الأمطار كانت خلف الحوادث التي اسفر عنها إصابة مدنيين اثنين.

وتابع أن السيول اجتاحت المنطقة الممتدة من مدخل صلاح الدين ولقوة السيول التي نزلت من الجبال وأغرقت الشوارع وتسبب عنها انقطاع تام للطريق.