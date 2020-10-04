صلاح الدين تؤمن طرق الزائرين في مناطق "خلايا داعش"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، تأمين حدودها مع مناطق "حزام بغداد" لتسهيل مرور قوافل الزائرين المتجهين الى مدينة كربلاء لاداء مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين "ع"، مشيراً إلى أن تلك المناطق تشهد تواجدا لخلايا تنظيم "داعش".

وقال قائممقام قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين، عبد العزيز فزع محمد لوكالة شفق نيوز، إن "التشكيلات الامنية عززت تواجدها في الحدود المحاذية لمناطق حزام بغداد وقضاء الطارمية لحماية قوافل الزائرين المتجهة الى مدينة كربلاء"، مؤكداً "وجود انتشار مكثف للاجهزة الامنية والحشد الشعبي الى جانب تقديم الخدمات للزائرين".

وبين محمد، أن "القوات الامنية وضمن اجراءات اتخذتها خلال الفترات الماضية فرضت سيطرتها المحكمة على الحدود الفاصلة مع بغداد لمنع أي هجمات او تعرضات تستهدف قضاء الدجيل من مناطق تشهد تواجداً لخلايا وبؤر تابعة لداعش وضمن مناطق اطراف حزام بغداد".

يذكر ان مناطق شمالي بغداد التابعة لقضاء الطارمية لازالت بؤرا ساخنة للتنظيمات المسلحة وتشهد حوادث وهجمات امنية مستمرة تستهدف القطعات الامنية والمناطق السكنية بسبب خلوها من التواجد الامني طيلة الاعوام الماضية.