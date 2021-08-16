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صلاح الدين تؤكد حسم ملف عوائل الدواعش وتتخوف من هذا الأمر

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-16T09:15:15+0000
صلاح الدين تؤكد حسم ملف عوائل الدواعش وتتخوف من هذا الأمر

شفق نيوز/ اكد مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صلاح الدين اليوم الاثنين، حسم ملف عوائل تنظيم داعش واعادتهم الى الاندماج الاجتماعي بكفالات حكومية وعشائرية.

وقال مدير المكتب ادريس العيساوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "محافظة صلاح الدين وبكفالات عشائرية ومبادرات حكومية ومجتمعية أعادت جميع عوائل تنظيم داعش الى مناطق سكناهم في المحافظة او ترحيلهم الى مناطق سكن أخرى وفقا لرغباتهم".

واشار العيساوي الى ان "عوائل الدواعش حاليا تحت الحماية العشائرية في مناطقهم مع إلزامهم بتعهدات وكفالات من مختاري المناطق وشيوخ العشائر بعدم التعرض لهم"، لافتا الى أن "مكتب حقوق الانسان كان له الدور الفاعل في حسم هذا الملف بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعشائرية والمنظمات الانسانية".

ونبه العيساوي الى مشاكل محتملة او تداعيات مع بدء دوام المدارس الحضوري وما سيواجهه عوائل الدواعش وربما يدفعهم للتنمر خلال الاختلاط مع الطلبة"، مستدركا أن "الجهات المعنية تعد برامج خاصة وتحوطات لتفادي تلك المشاكل واندماج ذوي الدواعش في المجتمع، لا يمكن تحميل عوائل بريئة بكاملها جريرة أفعال شخص واحد".

وتؤكد مصادر رسمية في صلاح الدين وجود المئات من اسر الدواعش في مناطق الشرقاط وبيجي والمناطق النائية الساخنة التي كانت تخضع لنفوذ الجماعات المتطرفة وأبرزها تنظيم داعش.

ورفضت مناطق عدة في صلاح الدين؛ عودة اسر الدواعش الى مناطق سكناها بسبب تورط ابنائها بجرائم القتل والتهجير والخطف، التي خلفت مئات الضحايا والمفقودين إبان حقبة تنظيمي القاعدة وداعش.

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