صلاح الدين تؤكد "انفرادها" بالسيطرة على أسعار اللحوم لأسباب حكومية وطبيعية

شفق نيوز/ كشفت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، عن "سيطرتها" على أسعار اللحوم مقارنة بعموم المحافظات الأخرى عبر اجراءات حكومية مشددة وأخرى طبيعية، في حين بينت انها أحبطت عدة عمليات لتهريب المواشي.

وقال مدير المستشفى البيطري في صلاح الدين إحسان خالد لوكالة شفق نيوز إن "المحافظة شكلت لجنة رئيسة مختصة ولجان متعددة في عموم الوحدات الادارية بعضوية دوائر الصحة والبلدية والبيطرة والدوائر الأمنية لمتابعة اسواق القصابة وساحات ذبح وبيع المواشي والمجازر لمراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها".

وأضاف خالد أن "المحافظة منعت خروج المواشي من المحافظة مع السماح بإدخالها لتوفير احتياجات السوق من اللحوم ما أثمر عن خفض اسعار اللحوم من 21 ألف دينار الى 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد فيما يخص الأغنام، و12 ألف دينار للكيلوغرام الواحد فيما يخص العجول".

وأشار خالد الى "إحباط عدة عمليات تهريب للمواشي في صلاح الدين أسهمت بمنع ارتفاع أسعار الأغنام رغم وجود عوامل واسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي ومنها توفر الأعلاف الخضراء في صلاح الدين جراء الامطار الغزيرة وعزوف المربين عن بيع المواشي بشكل ملحوظ".

وعدّ مدير البيطرة صلاح الدين "المحافظة الاولى التي سيطرت على أسعار اللحوم مقارنة بالمحافظات الأخرى".