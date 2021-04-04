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صلاح الدين تؤشر "اقبالا كبيرا" على لقاحات كورونا وتدعو مواطنيها للتطعيم

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-04T11:41:32+0000
صلاح الدين تؤشر "اقبالا كبيرا" على لقاحات كورونا وتدعو مواطنيها للتطعيم

شفق نيوز/ اكدت دائرة صحة صلاح الدين اليوم الأحد، اقبالاً كبيراً على تعاطي لقاحات كورونا في المحافظة من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وقال معاون مدير الدائرة الدكتور الصيدلاني عمر صباح شفيق لوكالة شفق نيوز؛ إن دائرته تسلمت 2080 جرعة من لقاح (سينوفام) الصيني، و13 ألف جرعة من لقاح (استرازينكا) البريطاني – السويدي المنشأ، تم توزيعها على 31 منفذا للتلقيح في عموم المحافظة.

وأشار شفيق إلى اطلاق حملات توعية وتنسيق صحية مع إدارة المحافظة والوحدات الإدارية والمنظمات المجتمعية منذ اليوم الأول من بدأ حملة التطعيم ما أسهم بزيادة أعداد المتعاطين للقاح الى 9 أضعاف عن اليوم الأول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد شفيق أن اغلب الكوادر الصحية تعاطت اللقاحات اللازمة ضد فيروس كورونا في عموم المحافظة، داعيا المواطنين الى مراجعة منافذ التلقيح والتطعيم ضد الوباء.

وتسلم العراق مطلع آذار الماضي 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، هدية من الحكومة الصينية، على أن يتسلم العراق دفعات أخرى مدفوعة الثمن.

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية مطلع العام الحالي عن اتفاقا مبدئيا على استيراد 8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" عبر منصة "كوفاكس"، وستصل على مراحل بدءاً من أبريل/ نيسان الحالي.

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