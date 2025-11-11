صلاح الدين.. توقف عدد من الأجهزة الإلكترونية في مراكز الاقتراع

شفق نيوز– صلاح الدين

أفاد مصدر في مفوضية الانتخابات بمحافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بتوقف عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت في عدد من المراكز الانتخابية، ما تسبب بتأخير مؤقت في عملية الاقتراع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض المراكز في أقضية سامراء وبلد وطوزخورماتو شهدت خللاً فنياً في عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت، الأمر الذي أدى إلى توقف مؤقت في استقبال الناخبين".

وأضاف أن "فرقاً فنية من المفوضية توجهت فوراً إلى المواقع المتأثرة لإصلاح الأعطال، وتمت إعادة تشغيل أغلب الأجهزة بعد وقت قصير"، مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية تسير بشكل عام بانسيابية جيدة، مع وجود مراقبين محليين ودوليين داخل المراكز".

وأشار المصدر، إلى أن "المفوضية تتابع الموقف بشكل لحظي من خلال غرف العمليات، وتتعامل مع أي طارئ فني لضمان استمرار عملية التصويت دون عراقيل".

وتشهد محافظة صلاح الدين منذ صباح اليوم إقبالاً متفاوتاً من الناخبين على صناديق الاقتراع، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين المراكز الانتخابية.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.