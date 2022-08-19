صلاح الدين تنفي تدفق موجات فيضانية في نهر دجلة

شفق نيوز/ نفت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوجود تدفق موجات فيضانية في نهر دجلة في محيط مدينة تكريت، مبينة أن المقطع قديم ويعود لسنوات السابقة.

وقال مدير الدائرة بسام عبد الواحد لوكالة شفق نيوز ان "ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بتدفق مياه غزيرة في نهر دجلة في محيط مدينة تكريت عار عن الصحة، وإن المقطع يعود لارتفاع مناسيب المياه في مواسم فيضانية لسنوات سابقة"، مؤكدا ان "مناسيب نهر دجلة ثابتة تقريبا حاليا".

وأضاف ان دائرته ووفقا لخطط وزارة الموارد المائية للسياسة التشغيلية المتبعة للسدود والبحيرات تعتمد خططا تنظيمية محكمة لتلبية الاحتياجات المائية كافة وفقاً للخطط العلمية المعدة مسبقاً رغم ظروف الشحة المائية وتأثير التغيرات المناخية التي يمر بها العالم أجمع والبلاد خصوصا.

وبيّن عبد الواحد "نعمل بخطط تقنين للمياه لتأمين احتياجات الموسم الشتوي ونجاح الخطة الزراعية"، مشيرا إلى أن "صلاح الدين تعاني نسبيا من ازمة مياه لكنها بعيدة كل البعد عن أي اخطار او تهديدات او مشاكل أخرى تهدد القطاع الزراعي الاحتياجات الأساسية".