صلاح الدين تنفي المساس بموقع أثري لتطوير مرفق ترفيهي

شفق نيوز- صلاح الدين

نفى المعاون الإداري ومسؤول إعلام آثار وتراث صلاح الدين، مهند محجوب تركي، يوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود أعمال حفر في موقع أثري ضمن مسار مشروع كورنيش البوعجيل شرقي مدينة تكريت.

وقال تركي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الصفحات غير المسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً يفيد بوجود أعمال حفر في موقع أثري ضمن مسار مشروع كورنيش البوعجيل شرق تكريت، وهذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية".

وأضاف أن "موقع تنفيذ مشروع الكورنيش يبعد نحو خمسة كيلومترات عن التل الأثري المعروف باسم (تل هطرة)، ولا توجد أي أعمال حفر أو تجاوزات تمس الموقع الأثري".

وأوضح أن "الجهات المختصة تتابع بشكل مستمر المشاريع المنفذة في المحافظة للتأكد من عدم تعارضها مع المواقع الأثرية والتراثية"، مشدداً على أن "ما يتم تداوله يهدف إلى تضليل الرأي العام وخلق مادة إعلامية كاذبة".

ودعا تركي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن أعمال مشروع الكورنيش مستمرة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، وبما يضمن الحفاظ على الإرث الحضاري والمواقع الأثرية في المحافظة.