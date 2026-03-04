صلاح الدين تنفي استهداف محطة بيجي الكهربائية والكشف عن سبب الانقطاع

شفق نيوز- صلاح الدين

نفت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، ما تم تداوله بشأن تعرض محطة بيجي الكهربائية لأي استهداف، مؤكدة أن ما حصل هو توقف فني (Shutdown) نتيجة خلل تقني، ولا علاقة له بأي عمل عدائي.

ودعت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية حصراً.

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول في مصفاة بيجي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقف الذي حصل في المحطة كان فنياً بحتاً وجرى التعامل معه من قبل الفرق الهندسية المختصة"، مشيراً إلى أن "أعمال الصيانة جارية لإعادة تشغيل الوحدات المتوقفة وفق الإجراءات المعتمدة".

وأضاف المصدر أن "الوضع داخل المصفاة مستقر، ولم تُسجل أي أضرار ناجمة عن استهداف أو انفجار"، داعياً إلى "اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية لتفادي تداول أخبار غير دقيقة".

وشهدت معظم محافظات العراق، مساء اليوم الأربعاء، انطفاءً تاماً للتيار الكهربائي، في حدث وصف بأنه "شوت داون" نتيجة الأحمال الكبيرة.

وذكر مركز سيطرة كهرباء البصرة، وفقاً لما نقله مراسل وكالة شفق نيوز، أن "الانقطاع في عموم المحافظة جاء نتيجة خلل فني أصاب الشبكة، ما تسبب في توقف التيار الكهربائي عن المنازل والمؤسسات الحيوية".

من جانبه، أكد النائب حسن وريوش، في منشور على "فيسبوك"، وتابعته الوكالة، وقوع انطفاء شامل للمنظومة الكهربائية.

في المقابل، قال مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، لوكالة شفق نيوز، إن "المنظومة الكهربائية توقفت بشكل كامل في العراق، خصوصاً في المحافظات الوسطى والجنوبية".

فيما أعلن فريق متابعة شكاوى المنطقة الجنوبية، خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل نتيجة عارض فني طارئ، مؤكداً أن الملاكات المختصة باشرت أعمال المعالجة على الفور لإعادة الخطوط إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.