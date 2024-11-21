صلاح الدين تنجز 98% من التعداد السكاني وتنبيه بشأن أفراد العائلة

شفق نيوز/ أعلن الناطق الرسمي لمحافظة صلاح الدين، جمال عكاب، يوم الخميس، أن 98% من التعداد السكاني تم إنجازه بتعاون كبير من قبل الأهالي، فيما نبّه محافظ واسط إلى قضية مهمة تتعلق بعدد أفراد العائلة.

وقال عكاب لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في التعداد السكاني بلغت 98% حيث أبدى الأهالي تعاوناً كبيراً من العدادين، وكذلك الأجهزة الأمنية قدمت تسهيلات لتنقلاتهم".

وأكد أن "عملية التعداد مستمرة والمحافظة تعتبر من المحافظات المتقدمة في عمليات الحصر والتسجيل".

من جانبه، نبّه محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الوقت الذي نشكر فيه الأهالي لتعاونهم الكبير مع فرق التعداد السكاني، نؤكد أن عد أفراد الأسرة وإدخال بياناتهم فقط في هذا اليوم حيث لا يمكن إضافة فرد لاحقاً".

ولفت إلى أن "النظام ينهي إدخال بيانات الأسرة في الساعة 12 ليلاً ويقفل مركزياً ولا يسمح بعد ذلك بأي إضافة"، داعياً المواطنين إلى إكمال بياناتهم عبر الاتصال بمختار المنطقة أو أرقام غرفة العمليات الخاصة بالتعداد.