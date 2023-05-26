صلاح الدين تنجز 30% من حملة الحصاد وتقلل من خسائر الحرائق العرضية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، إنجاز 30% من حملة حصاد القمح، وسط توقعات بتجاوز الإنتاج للمعدلات المتوقعة، فيما قللت من خسائر الحرائق العرضية.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، كريم كردي، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة الحصاد أنجز منها 30%، وتجاوز الإنتاج لغاية الآن 400 ألف طن، فيما رجح وصول الإنتاج لأكثر من مليون و200 ألف طن".

وعد كردي، حملة الحصاد للموسم الحالي ناجحة بجميع مضامينها وخططها رغم الحرائق العرضية غير المفتعلة التي نشبت جراء تماس كهربائي أو شرارة من آليات الحاصدات"، لافتاً إلى "تسجيل نحو 15 حريقا في مزارع القمح جميعها طالت مخلفات الحصاد وباضرار بسيطة باستثناء 80 دونما ومرشة دمرتها الحرائق في ناحية الاسحاقي جنوب شرق تكريت".

وأضاف، أن "خطة التحصين وانتشار مفارز الدفاع المدني المكثفة وبشكل مثالي منع وقوع خسائر جسيمة وانقذ عشرات الآلاف من دوانم القمح من الحرائق المجهولة"، مردفاً بالقول: "جميع الحرائق بعيدة عن أعمال الإرهاب والتخريب ولم تسجل هكذا حوادث".

وخصصت صلاح الدين، أكثر من مليون دونم للخطة الشتوية للموسم الحالي، ما جعلها ضمن حصة الأسد في انتاج الحنطة الى جانب نينوى وواسط وكركوك بحسب وزارة الزراعة.

ولم تعانِ المحافظة من أية أزمات مائية لكثرة الجداول الإروائية من فروع نهر دجلة.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، اتخاذ جملة من الاستعدادات ونشرت فرق الإطفاء بالقرب من الحقول الزراعية، تحسباً لاندلاع الحرائق، ولأجل الحفاظ على السلة الغذائية من خسائر اقتصادية.