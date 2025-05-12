صلاح الدين تكثف حملاتها البيطرية لمكافحة الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت المستشفى البيطري في صلاح الدين، يوم الاثنين، عن تكثيف حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي مرض الحمى النزفية في المحافظة.

وتواصل لجان التفتيش البيطري، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، تنفيذ جولات ميدانية على محال القصابة داخل المحافظة، لفرض تطبيق تعليمات وشروط الصحة البيطرية ومنع الجزر العشوائي.

كما تشمل الإجراءات منع تربية الحيوانات داخل المدن، نظراً لما تشكله من خطر على الصحة العامة وتشويه للمشهد الحضري.

وأكد مدير المستشفى البيطري في صلاح الدين، إحسان خالد البزوني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوصيات غرفة العمليات المركزية، وتهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة الجزر العشوائي، الذي يُعد من أبرز مصادر الخطر في انتشار الحمى النزفية".

وأضاف البزوني أن الفرق البيطرية تتابع عمل القصابين ميدانياً، وقد بدأت بمحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن "الحملات ستشمل جميع الأقضية والنواحي في محافظة صلاح الدين، ضمن خطة استباقية للوقاية من المرض والسيطرة علىمصادرالعدوى".