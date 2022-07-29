صلاح الدين تقول إنها "أقل" المحافظات بتعاطي والاتجار بالمخدرات

شفق نيوز/ كشفت محافظة صلاح الدين إحصائيات ملف المخدرات في المحافظة مؤكدة انها الأقل نسبة في التعاطي والاتجار بين المحافظات العراقية.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في المحافظة ادريس العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن صلاح الدين أقل المحافظات بجرائم تعاطي وتجارة المخدرات، إذ لا تتجاوز نسبتها 5% مقارنة بالمحافظات الاخرى، رغم ان النسبة قابلة للتزايد في ظل المعطيات الحالية، معتبرا جرائم المخدرات فردية الى حد كبير.

وكشف العيساوي عن اعتقال 50 تاجر مخدرات بينهم 14 شخصا صدرت احكاما قضائية بحقهم وتوقيف 28 شخصا بتهمة التعاطي، 16 منهم نالوا احكاما قضائية خلال العام الحالي 2022.

وبين العيساوي ان الطابع العشائري والاجتماعي المحافظ لصلاح الدين منع انتشار تعاطي وتجارة المخدرات بشكل كبير مع الجهود الأمنية لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، منبها الى ان تجارة المخدرات وتعاطيها تتركز بشكل نسبي في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين لانفتاحه على الطرق والممرات الرابطة بالمحافظات الحدودية ديالى والسليمانية الى جانب كونه ممرا من الوسط والجنوب الى المحافظات الشمالية.

واكد العيساوي ان تجارة وتعاطي المخدرات تنشط في المحافظات الحدودية وتواجه ملاحقات وإجراءات حكومية فاعلة وشاملة، داعيا المؤسسات المدنية والدينية والعشائرية الى التصدي لآفة المخدرات بحملات توعية وتثقيف ومنع انزلاق الشباب والمراهقين الى هذه الهاوية.

ويعّد العراق ممرا رئيساً لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية والباكستانية إلى دول الخليج العربي، فيما أصبح لاحقا وفقا لتصريحات المسؤولين العراقيين من بين الدول المتعاطية للمخدرات.

وكان العراق قبل عام 2003 يعّد من البلدان النظيفة في تعاطي والترويج والمتاجرة بالمخدرات، لكن بعد الأحداث عقب إسقاط نظام صدام حسين وتراجع الوضع الأمني بدأت المخدرات تلقى رواجاً بسبب الموقع الجغرافي للعراق.