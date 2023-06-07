صلاح الدين تقلل من خطر الحمى النزفية.. إصابات معدودة وإجراءات محمكة

شفق نيوز/ قللت محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، من خطر انتشار الحمى النزفية في مناطقها، مؤكدة ان المرض تحت السيطرة وهناك اجراءات محكمة.

وقال مدير المستشفى البيطري في صلاح الدين احسان خالد لوكالة شفق نيوز، "سجلنا خلال هذا العام 5 اصابات بالحمى النزفية ,3 قصابين واثنين من الكوادر الصحية لغاية شهر ايار ولم تظهر اي اصابات جديدة حتى الان في ظل الاجراءات المحكمة المتخذة من قبل المحافظة".

واشار خالد الى "استمرار حملات المكافحة والتغطيس للمواشي للقضاء على الوسط الناقل للمرض في عموم المناطق والقرى الزراعية والريفية الى جانب المتابعة المستمرة لحظائر المواشي من قبل الفرق البيطرية".

وبين خالد ان "الاجراءات تسير بانسيابية عالية في ظل الموقف الحالي لعدم وجود اصابات كثيرة في المحافظات المحيطة بصلاح الدين(ديالى وكركوك ونينوى) وفي حال تفاقم الاصابات سنشدد الاجراءات بشكل اوسع".

واليوم الأربعاء، طمأن وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، المواطنين كافة، بالسيطرة على الحمى النزفية عبر الالتزام بتوجيهات الوزارة التوعوية لكل من المستهلكين والرعاة.

وفيما أشار الوزير إلى وجود تهويل إعلامي، أشرّ وجود تحريف لتصريحات مسؤولين، وتوعد بالملاحقة القضائية أولئك المحرفين.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات.