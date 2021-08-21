صلاح  الدين تقلل من خطر الانتحار: أقل من باقي المحافظات

شفق نيوز/ قللت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، من مخاطر تزايد حالات الانتحار في المحافظة، مؤكدة أنها أقل من معدلها مقارنة بالمحافظات الاخرى.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في المحافظة، ادريس العيساوي، لوكالة شفق نيوز، ان "حالات الانتحار في صلاح الدين فردية ولا تتعدى 1% وتحدث لاسباب وظروف نادرة، مقارنة بمعدلات الانتحار في المحافظات الجنوبية ومحافظات اخرى".

واشار الى ان لجنته وبالتنسيق مع مؤسسات حكومية ومدنية وعشائرية "تواصل التقصي والبحث عن اسباب ودواعي الانتحار واعداد برامج توعية وتثقيف ضد حالات الانتحار واستهداف الطبقات الاكثر تأثرا وخاصة الشباب".

وبين العيساوي ان "هناك توجيهات وبرامج حكومية فاعلة للقضاء على حالات الانتحار في صلاح الدين ومنع تكرارها مع ضرورة اعتماد برامج ارشادية ودينية لنبذ ثقافة الانتحار وتبعاته السلبية على المجتمع".

وتشهد محافظات عدة في العراق ارتفاعا بمعدلات الانتحار لاسباب معيشية او نفسية او التأثر السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف.