بسبب موجة البرد.. صلاح الدين تغير دوام المدارس ونينوى تعطله

شفق نيوز- صلاح الدين/ نينوى

قررت الحكومة المحلية في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة جراء انخفاض درجات الحرارة، فيما أعلنت محافظة نينوى تعطيل الدوام.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، بدر الفحل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير اطلع على تقرير الحالة الجوية بخصوص موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة واستناداً إلى الإحداثيات الجوية، وجّه المحافظ بأن يبدأ دوام المدارس ليومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً.

وبحسب البيان فقد تعذر منح عطلة حالياً بعد الاطلاع على تقرير الحالة الجوية لمراعاة توفير الوقت لإكمال المناهج التربوية وجداول الدروس وتعويض أيام العطل السابقة.

كما تضمن التوجيه أن يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية من الساعة 9 صباحاً وللأيام أعلاه.

بدوره وجّه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة ليومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، استناداً إلى تقارير الأرصاد الجوية.

وقال الدخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لما تشهده المحافظة من منخفضٍ جوي وموجة بردٍ شديدة، وتساقطٍ للثلوج غطّى بعض مناطق المحافظة منها سنجار والبعاج وأجزاء من ربيعة ومناطق أخرى في غرب نينوى وكذلك فايدة والقوش وزليكان والشيخان، مما يسبب صعوبة في التنقّل، وفي الوقت نفسه نؤكد على جميع الدوائر الالتزام بالدوام الرسمي بشكل كامل".

ويشهد طقس العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة فضلاً عن تساقط أمطار غزيرة والثلوج خلال يوم أمس الأحد واليوم الاثنين في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى المجاورة لصلاح الدين.