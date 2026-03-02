صلاح الدين تعطل دوام المدارس حتى الأسبوع المقبل

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة لمدة ثلاثة أيام.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز إنه قرر "تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء".

ولفت البيان إلى أن "هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة وحفاظاً على أمنهم، نظراً للأحداث الحاصلة حالياً".

وكانت قائممقامية قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين، قد أعلنت قبل قليل، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس القضاء حتى الأحد من الأسبوع المقبل.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على الصلاحيات المخولة لقائممقام قضاء آمرلي رئيس الوحدة الإدارية في القضاء، ميثم نوري خلف، وبعد التداول والتنسيق مع مدير قسم تربية آمرلي، حمد رضوان شكور، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة، تقرر تعليق الدوام الرسمي للمدارس في قضاء آمرلي لمدة ثلاثة أيام".

وتشهد بغداد وباقي المحافظات العراقية، تشديداً أمنياً بسبب الحرب القائمة منذ أيام بين إيران وأميركا وإسرائيل، الأمر الذي تسبب بخرق الأجواء العراقية بطائرات مسيرة وصواريخ، تستهدف قواعد عسكرية والمصالح الأميركية في البلاد.