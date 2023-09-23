صلاح الدين تعطل الدوام في 3 أقضية بمناسبة زيارة "مليونية"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، تعطيل الدوام في 3 أقضية بمناسبة زيارة دينية "مليونية".

وذكر بيان للحكومة المحلية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في أقضية سامراء وبلد والدجيل ونواحيها، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسن العسكري، ويستثنى من ذلك الدوائر الصحية والخدمية والأمنية".

وأعلن قضاء سامراء، أمس الجمعة، دخول الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية في حالة إستنفار لإنجاح خطة زيارة المدينة في ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري الإمام الـ11 لدى الشيعة الإمامية الجعفرية الذين يشكلون الأكثرية بين المذاهب في العراق.

ويحيي ملايين الزائرين الشيعة سنوياً في الثامن من شهر ربيع الأول ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري بالتوافد من جميع ارجاء العراق إلى مدينة سامراء.