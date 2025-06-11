صلاح الدين تعطل الدوام غداً الخميس حداداً على "مجزرة سبايكر"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، استذكارا لـ"مجزرة سبايكر".

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، إكراما لأرواح شهداء مجزرة سبايكر الأليمة، وإدانة للفكر المتطرف الذي يريد تمزيق النسيج المجتمعي للمحافظة".

وأضافت "تستثنى من ذلك الدوائر الخدمية".

وقتل تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.

كما دعا محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مجلس شيوخ عشائر المحافظة لتنظيم فعاليات مجتمعية ونصب سرادق لاستقبال الضيوف، استذكاراً لشهداء مجزرة سبايكر وتقديراً لتضحياتهموصبرذويهم.