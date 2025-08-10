صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي لـ4 أقضية بمناسبة الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في أربعة أقضية بالمحافظة، بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأربعة أقضية من المحافظة، وهي طوزخورماتو، آمرلي، بلد، الدجيل، وذلك يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي".

وقد اعلنت الحكومة الاتحادية عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل، بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، في عموم البلاد.