صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي الخميس بذكرى "جريمة سبايكر"

شفق نيوز- صلاح الدين

وجه محافظ صلاح الدين، هيثم الزهوان، يوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يوم الخميس الموافق 11 حزيران/ يونيو 2026، تزامناً مع الاستعدادات الخاصة بإحياء الذكرى الثانية عشرة لـ"جريمة سبايكر".

وأكد المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار يأتي لـ"تسهيل مشاركة ذوي الشهداء والمواطنين في مراسم إحياء الذكرى، فضلاً عن دعم الجهود التنظيمية والخدمية والأمنية الخاصة بالمناسبة، بما يضمن إقامة الفعاليات بصورة تليق بتضحيات شهداء سبايكر وتخلّد ذكراهم".

وأشار الزهوان إلى أن جريمة سبايكر تمثل "واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي استهدفت أبناء العراق"، مؤكداً أهمية استذكار "تضحيات الشهداء وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والوفاء لدمائهم الزكية".

هذا وكان مجلس محافظة ذي قار، قد أعلن الأحد الماضي، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة يوم الخميس الموافق 11 حزيران/ يونيو 2026، إحياءً للذكرى السنوية لـ"مجزرة سبايكر".

وقتل تنظيم "داعش" رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن في قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في حزيران/ يونيو 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود بعد مغادرتهم للقاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة، في عمليات إعدام جماعي.