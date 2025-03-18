صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل بمناسبة عيد نوروز

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في صلاح الدين، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الخميس في أحد أقضية المحافظة بمناسبة حلول عيد نوروز.

وذكر الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناءً على توجيه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في قضاء طوزخورماتو، وذلك بمناسبة عيد نوروز.

وتُستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين.