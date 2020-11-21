صلاح الدين تطمئن الأهالي بشأن الأمطار السيول

شفق نيوز/ استبعدت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، اليوم السبت، وجود اي مخاطر او حالات غرق في عموم المحافظة جراء السيول والامطار المحتملة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن الامطار والسيول تحت السيطرة.

وقال مدير الدائرة بسام عبد الواحد الصميدعي لوكالة شفق نيوز، إنه "لا وجود لاي مخاطر او اضرار محتملة خلال موجات الامطار المتوقع سقوطها خلال الاسبوع الحالي او القادم حسب التوقعات الجوية وان كميات الامطار والسيول في حال ورودها طبيعية ومسيطر عليها من خلال تصريفها في نهر دجلة وبحيرة الثرثار".

وبين ان "الامطار والسيول المتوقعة تنحدر من جهة بغداد ضمن حدود صلاح الدين ولا وجود لاي سيول في الاجزاء الشمالية من المحافظة".

واكد الصميدعي ان "المخزون المائي للخطط الشتوية مؤمن بالكامل في عموم الوحدات الادارية رغم قلة الايرادات المائية عبر سد الموصل وبحيرة الثرثار".

وتترقب عدة محافظات تدفق سيول كبيرة من دول الجوار والمناطق الحدودية جراء الامطار الغزيرة المتساقطة وسط تحذيرات من اضرار وغرق لعدة قرى زراعية.