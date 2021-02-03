سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صلاح الدين تطالب بإعادة محاكمة ضحايا "وشايات الارهاب"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-03T17:19:18+0000
صلاح الدين تطالب بإعادة محاكمة ضحايا "وشايات الارهاب"

شفق نيوز/ طالب عضو الامن والدفاع النيابية عن صلاح الدين النائب جاسم الجبارة، اليوم الاربعاء، السلطات القضائية بإعادة التحقيق بقضايا المحكومين بالتهم الكيدية ووشايات تقف ورائها عناصر واعوان تنظيم "داعش".

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من المحكومين في سجون المحافظة ابرياء وسقطوا ضحايا لتهم كيدية ووشايات مصدرها عناصر او اعوان تنظيم داعش الارهابي عبر تهم لا اساس لها من الصحة او الواقعية".

وأكد الجبارة أن "ايادي الدواعش امتدت وعبر علاقات شخصية مع بعض الاشخاص في الاجهزة الامنية لإلصاق تهم كيدية بحق الكثير من ابرياء صلاح الدين بدوافع انتقامية للتنظيم الارهابي"، مشيراً إلى أن "الكثير من القضايا مازالت بحاجة لإعادة التحقيق وانقاذ ابرياء يرزحون في السجون بدون اي ذنب او جريمة".

ودعا الجبارة، الجهات المعنية "لإنصاف الابرياء وضحايا الوشايات الارهابية  واعادة النظر بالأحكام الصادرة وفق القانون العراقي ومحاسبة الجاني ومساعدة المظلومين".

وعانت الكثير من المحافظات الساخنة في العراق من مشاكل المخبر السري والتهم الكيدية والتي اثارت جدلاً ومشاكل اجتماعية كثيرة وتسببت بزج الكثيرين في السجون بمزاعم "الارهاب" والتعاون مع التنظيمات المسلحة.

related

بالصور.. صلح عشائري يحقن الدماء في صلاح الدين

Date: 2020-12-25 09:25:38
بالصور.. صلح عشائري يحقن الدماء في صلاح الدين

محافظة عراقية تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-22 22:14:57
محافظة عراقية تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

موظفون "دون غطاء مالي" يتظاهرون لصرف رواتبهم في صلاح الدين

Date: 2020-02-23 16:56:12
موظفون "دون غطاء مالي" يتظاهرون لصرف رواتبهم في صلاح الدين

عدّوه حكماً ظالماً.. رفض شعبي في صلاح الدين لقرار إعدام شاب يتاجر بـ"السكراب"

Date: 2020-11-09 11:14:02
عدّوه حكماً ظالماً.. رفض شعبي في صلاح الدين لقرار إعدام شاب يتاجر بـ"السكراب"

أعلنها البرلمان منكوبة "حبرا على ورق".. بلدة عراقية منسية منذ خمس سنوات

Date: 2020-05-23 10:15:51
أعلنها البرلمان منكوبة "حبرا على ورق".. بلدة عراقية منسية منذ خمس سنوات

اهالي قضاء في صلاح الدين يرفضون عودة مسؤول سابق

Date: 2021-01-28 14:55:27
اهالي قضاء في صلاح الدين يرفضون عودة مسؤول سابق

صلاح الدين تحسم 85% من "نزاعات العودة" وتحذر من "العيون المتخفية"

Date: 2021-01-01 11:40:22
صلاح الدين تحسم 85% من "نزاعات العودة" وتحذر من "العيون المتخفية"

نزول الجيش إلى الشوارع في صلاح الدين.. خلية الأزمة ترد

Date: 2020-06-23 18:07:49
نزول الجيش إلى الشوارع في صلاح الدين.. خلية الأزمة ترد