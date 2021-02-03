صلاح الدين تطالب بإعادة محاكمة ضحايا "وشايات الارهاب"

شفق نيوز/ طالب عضو الامن والدفاع النيابية عن صلاح الدين النائب جاسم الجبارة، اليوم الاربعاء، السلطات القضائية بإعادة التحقيق بقضايا المحكومين بالتهم الكيدية ووشايات تقف ورائها عناصر واعوان تنظيم "داعش".

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من المحكومين في سجون المحافظة ابرياء وسقطوا ضحايا لتهم كيدية ووشايات مصدرها عناصر او اعوان تنظيم داعش الارهابي عبر تهم لا اساس لها من الصحة او الواقعية".

وأكد الجبارة أن "ايادي الدواعش امتدت وعبر علاقات شخصية مع بعض الاشخاص في الاجهزة الامنية لإلصاق تهم كيدية بحق الكثير من ابرياء صلاح الدين بدوافع انتقامية للتنظيم الارهابي"، مشيراً إلى أن "الكثير من القضايا مازالت بحاجة لإعادة التحقيق وانقاذ ابرياء يرزحون في السجون بدون اي ذنب او جريمة".

ودعا الجبارة، الجهات المعنية "لإنصاف الابرياء وضحايا الوشايات الارهابية واعادة النظر بالأحكام الصادرة وفق القانون العراقي ومحاسبة الجاني ومساعدة المظلومين".

وعانت الكثير من المحافظات الساخنة في العراق من مشاكل المخبر السري والتهم الكيدية والتي اثارت جدلاً ومشاكل اجتماعية كثيرة وتسببت بزج الكثيرين في السجون بمزاعم "الارهاب" والتعاون مع التنظيمات المسلحة.