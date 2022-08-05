صلاح الدين تطالب بإطلاق تعويضات متضرري الإرهاب

شفق نيوز/ شكت محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، من تلكؤ وتباطؤ إجراءات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية واحتلال داعش، على مدار الأعوام الماضية.

وقال متضررون من الأعمال والحوادث الإرهابية، لوكالة شفق نيوز، إن "عشرات الآلاف من المتضررين من العمليات الإرهابية، واحتلال داعش ينتظرون إطلاق تخصيصات التعويضات التي خصصت ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

وأكد متضررون، بموجب وثيقة رسمية أن "وزارة المالية طالبت لجنة التعويضات المركزية في مجلس الوزراء بقوائم واحصائيات نهائية بمتضرري الإرهاب على مر السنوات الماضية لإطلاق مبالغ التعويضات البالغة 100 مليار دينار خصصها قانون الأمن الغذائي".

وانتقد المتضررون "إهمال محافظة صلاح الدين وتأخر إطلاق تخصيصاتها بعكس المحافظات المتضررة، من أعمال العنف والحرب مع التنظيمات الإرهابية".

وتشكو أغلب المحافظات والمناطق المحررة، من بطء إجراءات التعويض والتعقيدات التي ترافقها، في وقت يوجد عشرات الآلاف من المتضررين لم يتسلموا حقوقهم منذ 10 سنوات.