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صلاح الدين تطالب بحسم ملف مقابر جماعية لضحايا اعدمهم داعش

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-25T08:08:23+0000
صلاح الدين تطالب بحسم ملف مقابر جماعية لضحايا اعدمهم داعش

شفق نيوز/ طالبت ادارة محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، بحسم ملف المقابر الجماعية التي خلفها تنظيم داعش في المحافظة قبل سنوات عدة .

وقال اسماعيل الهلوب نائب المحافظ؛ إن "ملف المقابر الجماعية في المحافظة مجمد ولم تبادر الجهات المعنية بأعمال الكشف والتحري الشاملة عن المقابر الجماعية في المناطق التي اجتاحها تنظيم داعش، على الرغم من مرور 4 سنوات على تحرير المحافظة بالكامل من التنظيمات الإرهابية".

ووصف الهلوب إجراءات نبش وفتح المقابر الجماعية، بـ"الروتينية وتحتاج لوقت وجهد طويل، فيما يعيش ذوي المفقودين ظروف نفسية واجتماعية سيئة حيال المصير المجهول لذويهم".

وطالب بـ"اعتماد اليات سريعة وعاجلة واطلاق خطة اتحادية لكشف المقابر الجماعية وبإجراءات سلسة وسريعة استجابة لمطالب العوائل المنكوبة التي لا زالت تتشبث بالامل حيال مصير ابنائها".

وأضاف الهلوب؛ أن "عدة مقابر حددت من قبل فرق الكشف، الا ان عمليات الحفر فيها متباطئة بسبب الاجراءات التي تعتمدها الجهات المعنية بالمقابر الجماعية".

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