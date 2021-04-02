صلاح الدين تشكو الإهمال وتوضح أسباب قلة تخصيصاتها بالموازنة

شفق نيوز/ عزت محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، أسباب قلة تخصيصاتها في موازنة 2021 الى عدم فك ارتباط عدة دوائر بالوزارات الاتحادية، منتقدة اهمال الموازنة للمناطق المتضررة جراء الدمار الذي خلفه الارهاب.

وقال النائب عن المحافظة جاسم الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "تخصيصات صلاح الدين في الموازنة بلغت 68 مليار دينار فقط لعدم نقل صلاحيات عدة دوائر الى المحافظة ومنها الصحة والتربية وغيرها وبقاء تخصيصاتها ضمن الوزارات الحكومية".

وانتقد الجبارة "اهمال قانون الموازنة للمناطق المتضررة جراء الارهاب والدمار منذ 6 سنوات وانهيار البنى الخدمية المهمة وغياب المشاريع الستراتيجية والاساسية المهمة"، لافتا الى أن "اغلب الوزارات بعيدة عن معاناة مناطق صلاح الدين والتي تحول الكثير منها من وحدات ادارية رسمية الى قرى وقصبات".

واكد ان "حجم الدمار السائد في صلاح منذ احداث داعش عام 2014 وحتى الان يتجاوز 70% والنسبة قابلة للزيادة جراء الاهمال الحكومي والمشاكل الخدمية المتفاقمة في جميع الوحدات الادارية الى جانب غياب دور المنظمات الدولية والانسانية في المحافظة".

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، وقدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب ما قاله عضو اللجنة المالية محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز.