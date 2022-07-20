صلاح الدين تسجل أول وفاة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بتسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في قضاء بيجي شمالي المحافظة.

وقال قائممقام بيجي، محمد محمود الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان "جزاراً في العقد الثاني من عمره توفي نتيجة الإصابة بالحمى النزفية في اطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين".

وأضاف أن "الكوادر الطبية والبيطرية اتخذت الإجراءات اللازمة لتفادي توسع الإصابات وانتقال العدوى بين الأهالي، الى جانب تنفيذ حملة توعية وتثقيف وتسيير فرق بيطرية لفحص الحظائر وأماكن تربية الحيوانات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

يذكر أن صلاح الدين لم تسجل أي إصابات سابقة بالحمى النزفية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.