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صلاح الدين تسجل أول إصابة بالكوليرا ومخاوف من ماء الشرب

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-08T11:44:14+0000
صلاح الدين تسجل أول إصابة بالكوليرا ومخاوف من ماء الشرب

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في صلاح الدين، يوم الاثنين، بتسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في قضاء طوزخورماتو شرقي المحافظة، محذراً الأهالي من انتشار الوباء بسبب ماء الشرب الملوث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز "تم تسجيل إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا في طوزخرماتو وفقاً للفحوصات المختبرية، والإدارة المحلية والجهات الصحية اتخذت الإجراءات اللازمة وعزلت المصابة بمكان خاص لحين اكتساب الشفاء".

وبين ان "إدارة طوزخورماتو والجهات الصحية خصصوا ردهة عزل خاصة تحسبا لإصابات جديدة بوباء الكوليرا الى جانب تشكيل لجان رصد ومراقبة في الأسواق والأماكن العامة لمنع انتشار الوباء".

الى ذلك حذر مواطنون في طوزخرماتو من انتشار وتفشي وباء الكوليرا بسبب تلوث ماء الشرب وعدم صلاحيته منذ نحو عامين، مؤكدين ان ماء الشرب "لا يخضع لإجراءات التعقيم والوقاية الصحية".

وطالبوا الجهات المعنية بمتابعة محطات تصفية المياه وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي "كارثة او نكسة صحية" تصيب أهالي القضاء.

يذكر ان محافظة صلاح الدين سجلت خمس حالات اشتباه بالكوليرا خلال الفترات الماضية.

ويصيب وباء الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء ويمكن أن يودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تتم معالجته.

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