صلاح الدين تسجل عودة 300 اسرة الى مناطقها في محيط "تلال الموت"

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في صلاح الدين عودة نحو 300 اسرة نزحت في وقت سابق لدواع امنية الى مناطق سكناها في محيط جبال مكحول الساخنة معقل التنظيمات الإرهابية.

وقال مدير ناحية مكحول شمال غربي صلاح الدين رسول جاسم لوكالة شفق نيوز؛ ان "نحو 300 اسرة من سكان 5 قرى عادوا الى مناطق سكناهم بعد نزوح وقتي بتوصيات امنية لتطهير محيط جبال مكحول من بؤر ومفارز الإرهاب بعد تأمين محيط الجبال بتعزيزات امنية من الشرطة والجيش والقوى الساندة ونصب كاميرات رصد حرارية لتأمين القرى من أي تهديدات إرهابية غادرة".

وأوضح جاسم؛ أن "أسباب العودة معيشية بسبب اعتماد غالبية الأسر على الزراعة وتربية الحيوانات وصعوبة تأمين المؤن والمراعي للثروة الحيوانية في أماكن بديلة"، مؤكدا أن "المناطق المحاذية لجبال مكحول تحت السيطرة الأمنية".

وأبلغت قيادة عمليات صلاح الدين في شباط الماضي سكان خمس قرى يبلغ تعدادهم من 350 الى 400 اسرة على حدود جبال مكحول بالنزوح قرب الناحية بسبب المخاطر الأمنية لحين تطهير محيط مناطقهم من بؤر داعش وخلاياه ومفارزه.

وتعد جبال مكحول التي تحوي بؤر عصية للتنظيمات المسلحة أخطر معاقل التنظيمات الإرهابية منذ سنوات طويلة لصعوبة السيطرة عليها ومسكها بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة.