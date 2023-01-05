صلاح الدين تسجل أعلى معدل هطول للأمطار .. وتوقعات بدخول سيول للعراق من إيران

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية، يوم الخميس، أن الأمطار التي هطلت أمس الأربعاء على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة توزعت شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، متوقعة ورود سيول من إيران إلى مناطق شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "اعلى الهطولات المسجلة كانت في محافظة صلاح الدين حيث بلغت في قضاء الدور 74 ملمترا وفي قضاء الضلوعية 52 ملمترا وسجلت محطة حي العدل في محافظة بغداد 30 ملمتراً كما سجلت محطة سدة الكوت في محافظة واسط قراءة 22 ملمترا.

ووفقا للوزارة فإن هذه الأمطار ستساهم في تعزيز تصاريف نهر دجلة وايصالها الى المحافظات الجنوبية لتلبية كافة المتطلبات وخصوصا الرية الثانية من الزراعة الشتوية وتامين المياه للمناطق التي عانت من الشحة المائية وتعزيز هور الحويزة والاهوار الوسطى وهور ابو "زرگ" وتحسين بيئة شط العرب.

وأضاف البيان "اما في محافظة ديالى فقد بلغ معدل تساقط الامطار 22 ملمترا نتج عن هذه الامطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين سيتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد".

ومضى البيان "اما بالنسبة للجانب الشرقي من البلاد فإنه سوف ترد سيول من الجارة ايران خلال هذا اليوم في الانهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي ايضا سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الاهوار العراقية".

وعن السيول قالت الوزارة انها "تشكلت في وديان المنطقة الغربية من البلاد وقسم من هذه السيول عززت تصاريف نهر الفرات والقسم الاخر توجهت نحو بحيرتي الحبانية والرزازة وكذلك سيتم الاستفادة من مياه الامطار التي هطلت في محافظات الانبار وبابل والنجف والمثنى لغرض تعزيز الاطلاقات المائية في نهر الفرات باتجاه اهوار الحمار والاهوار الوسطى التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية حيث بلغت كميات الامطار في سدة الرمادي 30 ملمتراً وفي سدة الكوفة 20 ملمتراً".

وتابع البيان ان موجة الامطار والسيول ادت الى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما اعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للاطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتامين الاحتياجات كافة ولجميع المحافظات".

و أوعزت الوزارة الى دوائرها لغرض التعاون مع دوائر البلديات في المحافظات كافة لفك الاختناقات الحاصلة نتيجة الامطار.