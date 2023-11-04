صلاح الدين تسجل امطاراً غزيرة وتتفاءل بموسم رطب

شفق نيوز/ اكدت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، سقوط أمطار غزيرة مبكرة في 4 وحدات إدارية واعتبرتها بادرة تبشيرية بموسم مطري رطب.

وقال مدير الموارد المائية بالمحافظة بسام عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، ان الامطار الغزيرة توزعت في قضاء بيجي بمعدل 25ملم، والدور 30 ملم، والعلم 27 ملم، اضافة الى الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط بمعدل 24 ملم.

واعتبر عبد الواحد، أن الأمطار الغزيرة المبكرة بداية مبشرة بموسم مطري ومرطب يبعد عن المحافظة مخاطر وأزمات الجفاف وشح المياه، رغم أن صلاح الدين لم تتأثر بشكل واضح بأزمات المياه والجفاف.

وتابع، نتمنى سقوط أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية لصلاح الدين لتعزيز الإيرادات والخزين المائي للأغراض الزراعية والأساسية.

وشهدت مناطق عدة في العراق، خلال الأيام الماضية، أمطارا غزيرة مبكرة رغم محدوديتها الزمنية، فيما يرجح مختصون بأن الموسم الشتوي القادم سيكون غزيرا للأمطار والسيول.