صلاح الدين تستغيث.. انقطاع تام لإمدادات الكهرباء ونسبة التجهيز لا تتجاوز 10%

شفق نيوز/ وجهت محافظة صلاح الدين نداء استغاثة لوزارة الكهرباء والحكومة بسبب انعدام شبه تام لإمدادات الكهرباء في جميع الوحدات الادارية مشيرة إلى أن نسبة التجهيز لا تتجاوز 10%.

وقالت النائبة عن المحافظة منار عبد المطلب الشديدي لوكالة شفق نيوز؛ ان "محافظة صلاح الدين تعاني انطفاء تام، وشبه تام في بعض المناطق منذ أشهر عدة بسبب تلكؤ انجاز محطات توليد وتهالك وتقادم الشبكات الناقلة من المحافظات الاخرى وعدم قدرتها على استيعاب الاحمال الكهربائية".

وبينت الشديدي؛ أن المحافظة تطالب بتسريع إنجاز محطة بيجي التوليدية بطاقة 1500 ميكاواط ومحطة الجالسية المتلكئة منذ سنوات لأسباب متعددة رغم ان الاموال المصروفة لانجازها تكفي لحل ازمة الكهرباء في صلاح الدين بالكامل، الى جانب تدمير محطات متعددة من قبل تنظيم داعش قبل سنوات عدة والتي لم تعود للخدمة حتى الآن.

ولفتت إلى أن مشكلة الكهرباء في صلاح الدين بحاجة لتدخل حكومي عاجل وانصاف أبناء المحافظة بعد تعطيل المصالح الحياتية في عموم المفاصل والقطاعات.

وتعاني اغلب محافظات العراق باستثناء اقليم كوردستان من مشاكل انعدام وتردي التيار الكهربائي بسبب الفساد والصراعات السياسية والمصالح الاقليمية لدول الجوار على الرغم من تخصيص اكثر من 40 مليار دولار لقطاع الكهرباء ضمن الموازنات الاتحادية السابقة.