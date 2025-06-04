صلاح الدين تستعد للعيد بخطة لمكافحة الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري التعليمي في صلاح الدين، يوم الأربعاء، عن دخول خطة شاملة لمكافحة مرض الحمى النزفية حيز التنفيذ بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، في عموم المحافظة.

وقال مدير المستشفى إحسان خالد لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي الحمى النزفية من خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية الملزمة التي ستُنفذ قبل وأثناء أيام العيد".

وبيّن أن "التعليمات تضمنت منع ذبح الأضاحي داخل منازل المواطنين لضمان توفر بيئة صحية آمنة والحد من احتمالات انتقال العدوى بالإضافة إلى إلزام القصابين باتباع الإرشادات الصحية والبيطرية المتبعة في المحافظة".

وأضاف أن "الخطة تشمل تكثيف الجولات الرقابية من قبل الفرق الصحية والبيطرية والبيئية لمتابعة تنفيذ التعليمات ميدانياً في الأسواق والمجازر فضلًا عن إشراف مباشر من قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأشار خالد إلى أن "الجهود البلدية ستتضاعف خلال أيام العيد لرفع النفايات ومخلفات الذبح بشكل منتظم بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة ومنع أي بؤر لانتقال الأمراض".

وأكد أن "المستشفى البيطري سيواصل متابعة تنفيذ الخطة بالتعاون مع الجهات المعنية طوال أيام العيد حرصاً على سلامة المواطنين ومنع تسجيل أي حالة إصابة بالحمى النزفية في المحافظة".