صلاح الدين تستعد للحصاد بدون "الوقود المدعوم" وتحذر من استغلال المزارعين

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، اكمال الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق موسم الحصاد في عموم المحافظة وسط مشاكل بانعدام الوقود المدعوم وتحذيرات من استغلال المزارعين.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة كريم كردي لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة والدوائر المعنية والجمعية الفلاحية أقرت خطة متكاملة بين الجهات المختصة لإنجاح عملية الحصاد التي تشمل أكثر من مليون دونم".

واكد ان "الخطة وضعت بمضامين امنية ولوجستية وتسهيل تسويق القمح الى صومعات خزن الحبوب (السايلوات) في عدة مواقع في المحافظة، كما تم نشر قطعات امنية لتأمين عمليات الحصاد ومنع اعمال الحرق التخريبية".

ونبّه كردي إلى أن "خطة الحصاد ستنطلق في العاشر من أيار القادم بغياب الوقود المدعوم ما يسبب مشاكل مادية وتكاليف جسيمة يتحملها المزارعون"، محذرا من استغلال اصحاب الاليات "الحاصدات" للمزارعين ما لم يتم معالجة المشكلة واطلاق الوقود المدعوم وتحديد اسعار ساعات العمل للحاصدات".

يذكر ان صلاح الدين لم تعانِ ازمات جفاف ملحوظة مقارنة بالمحافظات الاخرى ما اسهم باستمرار الخطط الزراعية دون توقف طيلة مواسم الجفاف الثلاث المنصرمة.