صلاح الدين تستعد لـ"حرب الكهرباء" بـ"كمائن مكثفة" وتكشف عن "ثغرة" متوقعة

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، عن خطط امنية جديدة لحماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية من الهجمات المستمرة، وفيما بينت أن خططها تعتمد أيضاً على "عيون" الرصد الأمني، أكدت ان هذه الخطط لن تغطي جميع أبراج الطاقة ومناطق الاستهداف.

وقال مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، طلب عدم الاشارة إلى اسمه، إن "قيادة الشرطة بدأت بخطة نصب الكمائن الثابتة والمتحركة في مناطق مشبوهة وساخنة لرصد أي محاولات تستهدف أبراج الطاقة خارج المناطق السكانية وفي المناطق النائية والبعيدة".

وأضاف المصدر ان "خطة الكمائن ترافقها خطط واجراءات من قوات الجيش والحشد الشعبي وحسب قواطع المسؤوليات الأمنية، مع فتح التعاون المعلوماتي والاستخباري مع السكان الى جانب عيون الرصد الامني الاخرى بالتنسيق مع مختاري المناطق والمزارعين".

واوضح المصدر أن "خطط الكمائن والرصد لن تغطي جميع الابراج ومناطق الخطر والاستهداف بسبب وجود ابراج ممتدة في المناطق البعيدة والشاسعة الامتدادات ما يتطلب جهداً من الدولة لحمايتها وتأمينها من الهجمات والتهديدات وباستخدام الطيران المسير والتنسيق الدائم بين قيادات العمليات في المحافظات".

وكانت عشرات الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين تعرضت الموسم الماضي لهجمات تخريبية تقف وراءها عناصر داعش أو جهات مستفيدة بحسب مسؤولي صلاح الدين.

ومع حلول موسم الصيف يشن عناصر داعش حربا لتفجير واستهداف ابراج الطاقة في المحافظة الساخنة ضمن حرب ممنهجة يطلق عليها المراقبون "حرب الكهرباء".