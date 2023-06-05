صلاح الدين تستبعد الجفاف.. انخفاض مناسيب "دجلة" تقنين مسيطر عليه

شفق نيوز/ استبعدت محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، أي أزمة جفاف خلال الصيف الحالي، مؤكدة أن انخفاض مناسيب نهر دجلة، ما هي إلا خطة تقنين مسيطر عليها.

وقال مدير الموارد المائية في المحافظة، بسام عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد المائية تتبع خطة تقنين اطلاقات نهر دجلة، وتم خفض الإطلاقات المائية عن الموسم الشتوي لعدم وجود خطة زراعية مقررة إلى جانب توجيه الإيرادات والمخزون المائي لتلبية احتياجات مياه الشرب وإرواء البساتين".

وأضاف عبد الواحد، أن "خطط تقنين المياه رغم انخفاض مناسيب دجلة، تتركز في تأمين المياه الخام لمشاريع الإرواء الأساسية وحسب الإيرادات المائية وصرفيات المياه"، مستبعداً أي أزمات جفاف في المحافظة التي تقع أغلبها على ضفاف نهر دجلة".

وأثار انخفاض منسوب نهر دجلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مخاوف كبيرة في محافظة صلاح الدين، من وقوع أزمات مياه وجفاف تهدد الشريان المعيشي للمحافظة.