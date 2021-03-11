صلاح الدين: تريليونات مفقودة وشركة تطالب الحكومة بأموال مقابل تزويد "داعش" بالكهرباء

شفق نيوز/ اكد النائب عن صلاح الدين جاسم الجبارة، يوم الخميس، أن أكثر من تريليوني دينار مفقودة في مشاريع وهمية طيلة السنوات الماضية، مبديا شكوكه بنجاح البرلمان في تفعيل لجنة التحقيق المشكلة مؤخرا حيال الفساد في صلاح الدين.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز؛ إن أكثر من 2 ترليون دينار، فقدت في مشاريع وهمية وغير واقعية، إلى جانب أموال المساعدات والبترودولار وصندوق الاعمار الغامضة عن النواب والتي تنحصر ضمن علم المحافظة حصرا طيلة الأعوام الماضية.

واضاف؛ ان ابرز مشاريع الفساد في صلاح الدين هي مشاريع المسقفات "الجملونات" والتي أهدرت فيها اكثر من 180 مليار دينار بطرق مبهمة ودون اي رقيب من قبل اللجان المختصة.

وشكك الجبارة بقدرة لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس النواب العراقي مؤخرا للتحقيق بملفات الفساد في صلاح الدين، والتي تشكلت بعد حرب اتهامات بين نواب المحافظة، لافتا إلى أن المجاملات والمصالح السياسية المشتركة ربما ستجهض أعمال اي لجنة تحقيق في صلاح الدين التي تنفرد بملفات فساد خيالية.

ولفت الى أن تفعيل اللجان البرلمانية بمهنية حيال ملفات الفساد المعتمة في صلاح الدين سيفجر ثورة اعتقالات كبيرة في المحافظة.

واستغرب الجبارة من مديونية المحافظة لإحدى الشركات التي تدعي تزويد مناطق صلاح الدين بالطاقة الكهربائية، إبان سيطرة داعش على المحافظة وهجرة سكان أغلب المناطق جراء الإرهاب، متسائلا: أي مشاريع نفذت في تلك الظروف القاهرة وكيف نُفذت؟.

ودعا النائب؛ الحكومة الى تدخل فاعل وجاد لكشف ملفات الفساد المهولة في صلاح الدين والتي وضعت اغلب المسؤولين والنواب تحت دائرة التساؤلات والاتهام.

وأعلن البرلمان العراقي منذ أيام عدة تشكيل لجنة للتحقيق بملفات فساد في صلاح الدين، كشفتها صراعات ومناوشات سياسية بين القوى المتنفذة في المحافظة.