صلاح الدين تدشن فرعاً ثانياً لتعويض ضحايا العنف

شفق نيوز/ دشنت محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء فرعا ثانيا لتعويض متضرري اعمال العنف في قضاء بلد جنوبي المحافظة بحضور مسؤولين محليين وحكوميين.

وقالت النائبة عن صلاح الدين منار عبد المطلب الشديدي لوكالة شفق نيوز ان "المحافظة افتتحت اليوم في قضاء بلد فرعا لتعويض متضرري العمليات الارهابية واصحاب الاملاك المتضررة بحضور مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية طارق المندلاوي".

وأضافت أن الفرع الجديد سيخدم مناطق جنوبي محافظة صلاح الدين بينها بلد والاسحاقي والدجيل ويثرب والضلوعية، لتخفيف الزخم الكبير على فرع لجنة التعويضات في تكريت وتسهيل انجاز معاملات المتضررين ورفع الاعباء المادية والامنية عن المشمولين بالتعويضات.

وكان النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم حسين الجبارة قد انتقد في تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز، ما سماه "عمليات المساومة والابتزاز التي يتعرض لها متضررو أعمال العنف في البلاد.

وقال إن انجاز معاملات المتضررين لا يتم الا عبر السماسرة والمعقبين.

ويشكو عشرات الالاف من المتضررين من اعمال العنف، بطئ وتأخير انجاز معاملاتهم منذ سنوات طويلة بسبب الاجراءات المعقدة والسياقات القانونية الى جانب وجود عمليات تزوير وتلاعب تسببت بتأخر التعويضات.