صلاح الدين تحظر التصريحات الإعلامية على مسؤوليها بعد خبر لـشفق نيوز أثار مشكلة مع كركوك

شفق نيوز/ اكد مسؤولون محليون في صلاح الدين، يوم الاحد، ان إدارة المحافظة منعتهم من الادلاء باي تصريحات إعلامية الا باستحصال موافقات إدارة المحافظة، بعد خبر لوكالة شفق نيوز، أثار مشكلة بين صلاح الدين وكركوك.

ورفض عدد من المسؤولين المحليين الادلاء باي تصريحات لوكالة شفق نيوز، "بسبب منعهم من التصريحات لاسباب لم يعلنوا عنها".

وكشف مصدر ان "سبب المنع يعود لتصريح احد المسؤولين لوكالة شفق نيوز اثار مشكلة بين كركوك وصلاح الدين".

وعزا مدير اعلام محافظة صلاح الدين رياض الجابر لوكالة شفق نيوز أسباب حظر التصريحات على المسؤولين الى "سبب تنظيمي ومركزية التصريحات لتفادي أي مشاكل او تداعيات سلبية".

ولم يكشف الجابر أسباب منع المسؤولين من التصريحات"، مستدركا "لا يوجد منع بل وجوب استحصال موافقات إدارة المحافظة مسبقا قبل المسؤولين قبل الادلاء باي تصريح".

ولم يدلِ رئيس فرع نقابة الصحفيين في صلاح الدين شاكر الجبوري بأي توضيحات حيال الموضوع مكتفيا بالقول "لم نعلم بشكل رسمي صدور أي قرار رسمي وتحريري بمنع تصريحات المسؤولين".

واكد انه بـ"تواصل مع إدارة واعلام المحافظة للاستفسار عن حقيقة القرار لكنه امتنع عن الرد على اتصالات وكالة شفق نيوز لاسباب غير معروفة.

والخبر الذي أثار المشكلة هو قيام أهالي قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، بشكوى بما وصفوها بأنها "عقوبات جماعية" فرضتها مديرية ري كركوك بعد قطع المياه عن أكثر من 200 ألف نسمة في مناطق القضاء.

وقال قائممقام الطوز حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، إن قضاء طوزخورماتو يعتمد على مصدر وحيد للمياه الخام اللازمة لمحطات مياه الشرب وهو مشروع ري كركوك حيث يعتبر القضاء آخر محطة يغذيه المشروع.

وأكد، زين العابدين، أن ري كركوك قطعت المياه عن طوزخورماتو، ولا تبالي المناشدات الإنسانية التي يطلقها أكثر من 200 ألف نسمة من مختلف القوميات في الطوز، مشيرا إلى أن الطوز خالية ومحرومة من ماء الشرب منذ 6 ايام.