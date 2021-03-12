سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صلاح الدين تحسم أكثر من 90% من نزاعات العودة إلى معاقل العنف

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-12T15:42:40+0000
صلاح الدين تحسم أكثر من 90% من نزاعات العودة إلى معاقل العنف

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الجمعة، حسم أكثر من 90% من نزاعات عودة النازحين في المناطق الساخنة جنوبي المحافظة فيما اشار الى وجود نزاعات معقدة لازالت عالقة بسبب ثارات الدم.

وقال مدير ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين عناد يحيى العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ ان المصالحة العشائرية المدعومة حكوميا اسهمت بعودة 15 قرية نزحت ابان احداث العنف والحرب مع داعش عام 2014 وتم حل النزاعات قانونيا و عشائريا لإعادة تطبيع الحياة في المناطق الزراعية المهجورة.

واشار العزاوي الى وجود مشاكل ونزاعات عالقة لم تحسم حتى الآن بسبب ثارات الدم ومطالب ذوي الضحايا التي وصف قسما منها بـ"التعجيزية" في قرى" البو حسان وتل الذهب "مبينا ان احد المواطنين في قرية "البو حسان" ترفض عودة 28 اسرة مالم تستلم رفاة أبنائه السبعة الذين قتلوا إبان احداث داعش وغيبت جثثهم.

وتابع" ان قرية "تل الذهب" لازالت غير جاهزة خدميا لاستقبال النازحين على الرغم من أن حسم عودة سكانها تتطلب جلسة مصالحة عشائرية واحدة او دفع "الدية" عن الضحايا وفقا لمطالب بعض العوائل في قرية "بني سعود" المجاورة لتل الذهب"

وأكد العزاوي ان مناطق جنوبي صلاح الدين قطعت شوطا كبيرا بحسم المشاكل العشائرية التي خلفتها عناصر داعش وطي صفحة العنف والبدء بمزاولة النشاط الزراعي تحت حماية ورعاية الأجهزة الأمنية.

وتسببت النزاعات والثارات العشائرية خلال السنوات الماضية بعرقلة عودة عشرات القرى النازحة في محافظة صلاح الدين بسبب" ثارات الدم" وتورط بعض ابناء العشائر بدعم عناصر التنظيم او المشاركة بأعمال العنف والتهجير.

related

منظمة دولية تقدم مساعدات اغاثية لنازحين عادوا إلى مناطق ساخنة في ديالى

Date: 2021-01-19 14:14:33
منظمة دولية تقدم مساعدات اغاثية لنازحين عادوا إلى مناطق ساخنة في ديالى

عودة اكثر من 300 اسرة نازحة الى مناطق "ساخنة" في ديالى

Date: 2021-02-15 07:33:32
عودة اكثر من 300 اسرة نازحة الى مناطق "ساخنة" في ديالى

إصابة أول صحفي في ديالى بفيروس كورونا

Date: 2020-08-07 15:12:03
إصابة أول صحفي في ديالى بفيروس كورونا

هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

Date: 2021-01-23 10:48:07
هل اغلقت ديالى الاماكن العامة على خلفية تفجيرات بغداد؟

حقوق الانسان بديالى تطالب بكشف مصير واعداد المفقودين والمغيبين

Date: 2020-09-02 15:27:56
حقوق الانسان بديالى تطالب بكشف مصير واعداد المفقودين والمغيبين

فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

Date: 2020-05-10 10:00:07
فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

كورونا في ديالى .. 3 وفيات و39 إصابة جديدة

Date: 2020-06-22 20:47:42
كورونا في ديالى .. 3 وفيات و39 إصابة جديدة

حقوق الإنسان تؤشر ارتفاعاً بعمالة الأطفال والتسول بديالى وتحدد سببين

Date: 2020-12-27 14:21:58
حقوق الإنسان تؤشر ارتفاعاً بعمالة الأطفال والتسول بديالى وتحدد سببين