صلاح الدين تثمن موقف كوردستان خلال "حزيران الأسود" و تبرم مذكرة تفاهم اقتصادية دولية

شفق نيوز/ ثمنت محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، دور وموقف إقليم كوردستان في إيواء واحتضان نازحي المحافظة خلال احداث (داعش)، فيما وقعت مذكرة تفاهم اقتصادية مع منظمات دولية على هامش مؤتمر أربيل الاقتصادي لدعم الفئات "الهشة" في المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب نظيره محافظ أربيل أوميد عبد الرحمن حسن على هامش توقيع مذكرة العمل المشترك مع عدد من المنظمات الدولية لتنمية ودعم القطاع الزراعي.

وقال مدير اعلام محافظة صلاح الدين رياض الجابر لوكالة شفق نيوز إن "محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب ثمّن المواقف الكبيرة لإقليم كوردستان حكومة وشعباً في مساندة و دعم النازحين خلال أحداث حزيران الأسود من عام 2014 وما أعقبها"، مذكراً بـ"عمق الترابط الأخوي العميق بين مكونات الشعب العراقي في المنعطفات التاريخية كافة".

وفي سياق منفصل وعلى هامش مؤتمر أربيل الاقتصادي أعلن الجابر عن "توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتطوير من أجل إنعاش اقتصاد محافظة صلاح الدين وتعزيز سلتها الغذائية خلال مؤتمر أربيل بحضور النائب هند محمد صالح عضو مجلس النواب ومحافظ أربيل والنائب الأول لمحافظ نينوى".

وأضاف الجابر انه "من المؤمل ان يبدأ برنامج "بيرما اثنين" فعالياته لتعزيز الانتعاش الاقتصادي بمحافظتي نينوى وصلاح الدين بقيادة منظمة "ميرسي كور" وبالشراكة مع منظمة "النجدة الشعبية ومثلث الجيل الإنساني" بهدف تحقيق التغيير على نطاق واسع من أجل الانتعاش الاقتصادي للأعمال التجارية والزراعية الصغيرة، وتغيير حياة الأسر الضعيفة بمنطقة الحمدانية بنينوى ومناطق بيجي، وتكريت، وسامراء بصلاح الدين من خلال تمكين الفلاحين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول للخدمة المالية وتطوير قدرتهم على تحسين الإيرادات وتعزيز التماسك الاجتماعي لإعادة العلاقات الاقتصادية".

وتابع الجابر أن "محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب اكد خلال المؤتمر أن الرؤية الجديدة لحكومة المحافظة أخذت على عاتقها دعم العمل المجتمعي من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية مع منظمات المجتمع الدولي والوكالات الأممية، انطلاقاً من إيمانها المطلق بأن تحقيق الاستقرار المجتمعي والأمني ودفع عجلة التنمية والبناء تبدأ من تعزيز أواصر الشراكة بين الحكومات المحلية والمنظمات الدولية".

وتابع المتحدث قائلا "ومن هنا نعلن استعدادنا وجاهزيتنا لتقديم الدعم الكامل وتسهيل عمل المنظمات في مجالات دعم الاستقرار وتعزيز أسس السلم المجتمعي، ومشاريع الدعم الاقتصادي والزراعي للفئات الهشة"، مبينا أن "المؤتمر حضره كل من قائممقام تكريت، وبيجي، وسامراء، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية ورئيس فرع الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين ونينوى".