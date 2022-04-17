صلاح الدين تتسلم 90% من مستحقات تسويق الحبوب للموسم الماضي

شفق نيوز/ اعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين، يوم الاحد، تسلم 90% من المزارعين لمستحقات تسويق الحبوب للموسم الماضي، مطالباً بإطلاق المستحقات المالية المجمدة منذ عام 2014.

وقال رئيس الاتحاد كريم كردي، لوكالة شفق نيوز، ان "90% من المزارعين تسلموا مستحقات تسويق الحبوب للموسم الماضي مما ينعش الواقع الزراعي في المحافظة وينقذ الاف المزارعين من مشاكل معيشية وقانونية بسبب تبعات الديون لتأمين مستلزمات الخطط الزراعية".

وأضاف ان "تسليم مستحقات التسويق خطوة انقذت المحافظة من كوارث وتبعات كبيرة تهدد هويتها ومكانتها الزراعية"، مشيرا الى ان "هناك مفاوضات لإطلاق مبالغ التسويق لعام 2014 والبالغة 20 مليار دينار والتي جمدت بسبب مشاكل الحرب مع داعش وما رافقها من تداعيات أخرى".

ويشكو المزارعون في محافظات عدة من تأخر دفع مستحقات تسويق الحبوب للموسم الماضي وبطء دفعها ما سبب مشاكل اجتماعية ومعيشية جسيمة وصلت الى حدود الاعتقال بسبب تراكم ديون المزارعين للمكاتب الزراعية وعجزهم عن تسديدها.